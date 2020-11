Prasówka Piła 3.11.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

Kobiety nie składają broni. W środę, 4 listopada, w Pile odbędzie się kolejny protest. Tym razem pod hasłem "My się Czarnka nie boimy i na spacer wychodzimy". Kobiety skrzykują się na Plac Staszica na godz. 16.30. Stamtąd chcą przemarszerować pod biuro Krzysztofa Czarneckiego, posła PiS, który podpisał się pod wniosek do TK o zostrzenie prawa aborcyjnego.

Nie żyje Tomasz Baran, wieloletni przewodniczący i wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile. Był również we władzach Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że był kolejną ofiarą COVID-19. Miał 61 lat.

Nauka zdalna od 26 października realizowana jest w szkołach średnich oraz częściowo w szkołach podstawowych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że taki tryb ma obowiązywać do 8 listopada 2020 r. Ma to jednak zależeć od sytuacji pandemicznej w kraju. Czy po 8 listopada 2020 r. uczniowie wrócą do klas, czy nauka zdalna zostanie wydłużona oraz czy nauczanie na odległość wróci również do klas I-III szkół podstawowych oraz do przedszkoli? Zobacz najnowsze scenariusze dotyczące powrotu starszych uczniów do szkół. Kiedy ostateczna decyzja?