Prasówka Piła 5.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

To było jedne z najlepiej wydanych 7 milionów złotych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tyle właśnie kosztowała termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości, w tym głównego niemal 100-letniego budynku starostwa. Odzyskał nie tylko dawny blask. Zyskał również niezwykłą oprawę w postaci iluminacji.

We Wrocławiu zapadł dziś w wyrok w jednej z najgłośniejszych afer korupcyjnych w polskim sporcie. - Rzadko się spotyka sprawy, w których tyle relacji osób obciążających oskarżonych znajdowało potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym - wskazywał sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu podczas ogłaszania wyroku w sprawie Fryzjera i dodawał: - Materiał dowodowy dotyczący oskarżonego Ryszarda F. jest tak kompletny, że nie było podstaw do zmiany wyroku w zakresie przypisanych mu czynów.