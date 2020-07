Prasówka Piła 6.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Piła 6.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Nie udało się porozumieć kandydatom na prezydenta ws. wspólnej wyborczej debaty. W związku z tym ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda sam debatował w Końskich, a kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski wziął udział w zorganizowanej przez siebie Arenie prezydenckiej w Lesznie. Kandydat PO zapowiedział chęć współpracy z rządem w ważnych sprawach dla Polski, ale również sprzeciwianie się niszczeniu państwa przez PiS.

Radosław Maciejewski, Patryk Janicki i Łukasz Spychalski ze Spartan Training Group Piła wzięli udział w ekstremalnych biegach terenowych w Orfu na Węgrzech

25-letni mieszkaniec gminy Chodzież zaliczył już pobyt za kratkami. Najwyraźniej jednak niczego on go nie nauczył. 25-latek odpowie teraz za recydywę. Kradł paliwo z ciężarówek.

Prasówka 6.07 Piła: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pile. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Co się dzieje z Lidlem przy Kusocińskiego? Sklep został niedawno zamknięty. Powodem, jak informuje sieć, jest konieczność wykonania remontów oraz prac modernizacyjnych. Oprócz pilskiego Lidla sieć zamknęła także kilka sklepów w innych miastach. Lidl przy Kusocińskiego był pierwszym sklepem tej sieci w Pile. Powstał na miejscu dawnego kasyna wojskowego. "Rokada" była jednym z piękniejszych budynków w Pile, która nie cierpi na nadmiar tego typu obiektów. Dlatego też wiele osób do dziś zadaje sobie pytanie: jak można było zburzyć taki budynek pod supermarket?

Dawno, dawno temu w Lancokoronie... Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile i Zaułek Animacji zapraszają na spektakl Teatru Animacji Falkoshow "Na wozie". Link do spektalu można znaleźć na stronie biblioteki.

Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym to nie tylko smutna statystyka, ale także, a może przede wszystkim, ostrzeżenie dla kierowców. Mapa przygotowana przez policję ma być aktualizowana każdego dnia, w celu zwrócenia uwagi na skalę problemu, jakim są wypadki na polskich drogach. Zobaczcie, w których miejscach należy zachować szczególną uwagę i pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa na drodze.

Szósty miesiąc poprzedniego roku okazał się w Pile rekordowo ciepły. Średnia dobowa temperatura wyniosła wówczas 22,2 stopnia Celsjusza i poprawiła poprzedni rekord o ponad trzy stopnie! W obecnym sezonie tak gorąco nie było, choć - jak się okazuje - na przestrzeni ostatniego półwiecza był to mimo wszystko jeden z cieplejszych czerwców.

W niedzielę, 12 lipca, będziesz głosował poza miejscem zameldowania? Dopisz się do spisu wyborców albo zdobądź zaświadczenie o prawie do głosowania. Na dopisanie się do spisu wyborców jest czas tylko do jutra, 7 lipca. Na uzyskanie zaświadczenia mamy czas do piątku, 10 lipca.

Maj i kwiecień, a dokładniej - koronawirus, przyniosły załamanie na rynku trzody chlewnej. Jak jest teraz? Ile oferują punktu skupu żywca wieprzowego? Sprawdzamy przykładowe stawki w Kujawsko-Pomorskiem.