Prasówka Piła 8.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

Zamość to jedna z najbardziej charakternych pilskich dzielnic. Z klimatem. Jak mówią ci, którzy tam mieszkają. Mało kto do tej pory miał okazję oglądać ją z lotu ptaka. Jeszcze wyżej niż z 10 piętra wieżowca na Łowieckiej czy na Kusocińskiego. W takiej wlaśnie perspektywie uwiecznił ją Paweł Smoliński z "Piły w obiektywie". Więcej zdjęć tego autora można znaleźć na Facebooku i na Instagramie.

Adam Grabowski po 10 latach wraca do pilskiego klubu. Znany w Pile szkoleniowiec na stanowisku pierwszego trenera Enea PTPS zastąpi Mirosława Zawieracza

Nie są piromanami. Kręcą ich akcje gaśnicze. Tak bardzo, że kilka z nich sami nakręcili. I to dosłownie. Kręcąc filmik, a wcześniej podkładając ogień. 21-letni Daniel C. i 17-letni Mateusz S. usłyszeli zarzuty za pożary na terenie Piły. W przypadku 17-latka sąd zastosował tymczasowy areszt.

W sobotę w okolicach pilskiego lotniska wzmożone siły policyjne przeprowadziły kontrole zlotu tuningowanych samochodów. Skontrolowano blisko 70 pojazdów. Za nieprawidłowy stan techniczny zatrzymano dowody rejestracyjne oraz wystawiono ponad 20 mandatów.

Długo czekali na dobre wieści miłośnicy ruchu z naszego regionu. Przez pół roku trudno było o jakąkolwiek imprezę biegową nie tylko w najbliższej okolicy. Światełko w tunelu zapalili członkowie Stowarzyszenia Biegaczy Gminy Szydłowo, którzy w sobotę, 24 października zorganizują tradycyjny Bieg Papieski im. św. Jana Pawła II.

W Chodzieży omal nie doszło do kolejnej w ostatnich dniach tragedii. Tym razem na torach. Na ulicy Mostowej pociąg potrącił kobietę. Z ciężkimi obrażeniami przetransportowano ją śmigłowcem LPR do szpitala Bydgoszczy. Ruch kolejowy na linii Poznań - Piła jest wstrzymany aż do odwołania. Na tym odcinku jest tylko jeden tor.