Prasówka Piła 9.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

6 grudnia, w mikołajki, w pięknej zimowej scenerii otwarto przebudowany fragment drogi powiatowej z Gębic (pow. czarnkowsko-trzcianecki) do Wyszyn (pow. chodzieski). Liczbą dziur, która tutaj jeszcze niedawno się znajdowała, można by obdarować niejedną drogę. Dzięki współpracy Starostwa Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Nadleśnictwa Sarbia udało się przebudować 1488 m drogi od Gębic do granicy z Powiatem Chodzieskim.

W auli I Liceum Ogólnokształcącego w Pile odbył się wernisaż wystawy Kacpra Nalepy zatytułowanej CYRK, połączony ze spotkaniem autorskim.