Prasówka tygodniowa z 25.08.2024 w Pile. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Zrobił to! Łukasz Szpunar pobił rekord Guinnessa! To historyczne wydarzenie miało miejsce nad lotniskiem w Pile. Mężczyzna w przestworzach był zamknięty w zbiorniku pełnym lodowatej wody. Wytrzymał w tym stanie 54 minuty. Z pokładu samolotu wyszedł cały roztrzęsiony. Mówi, że było ciężko, ale robił to w szczytnym celu.

Podróżowanie i odkrywanie nowych miejsc to sposób na naładowanie baterii i wlanie w życie nieco optymizmu i radości. Żeby poczuć to "podróżniczą radość" wcale nie trzeba wyjeżdżać daleko. Wielkopolska ma wciąż wiele miejsc, gdzie warto pojechać i odkryć je na nowo. Oto kilka z nich! Koniecznie sprawdźcie, być może nasze propozycje zachęcą was do wyprawy i lepszego poznania naszego regionu!

Każdy z nas chce mieć pewność, że produkty, które znajdują się w naszych domach, są bezpieczne. Główny Inspektorat Sanitarny pełni rolę strażnika zdrowia publicznego, regularnie analizując i informując o produktach, które z różnych przyczyn mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Ostatnie komunikaty GIS zawierają ważne informacje o artykułach, które zdecydowanie nie powinny znaleźć się na naszych półkach. Jeśli masz je w domu, najlepiej jak najszybciej się ich pozbądź.