Prasówka z całego tygodnia 1.09.2024 w Pile. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

📢 Mistrzowie świata byli gośćmi Wieczornego Mitingu Lekkoatletycznego w Pile. Zobaczcie zdjęcia Na Stadionie Powiatowym w Pile odbył się kolejny Amatorski Wieczorny Miting Lekkoatletyczny.

Tygodniowa prasówka 1.09.2024: 25.08-31.08.2024 Piła: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pile. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zawodnicy Nordic Walking Piła w głównych rolach w III World Nordic Walking Championship Poland 2024 Znakomicie w III World Nordic Walking Championship Poland 2024 w Bełchatowie spisali się zawodnicy KS Nordic Walking Piła.

📢 Basen w jeziorze? Takie atrakcje tylko w Wielkopolsce! To ulubione miejsce mieszkańców, jak i turystów [31.08.2024] Pod koniec czerwca mieszkańcy Słupcy doczekali się otwarcia nowej promenady, wyposażonej w okrągłe pomosty oraz basen kąpielowy, która została nazwana imieniem Bosmana Franciszka Szułczyńskiego. Wówczas uhonorowano tego wyjątkowego człowieka, który od 1955 roku pełnił rolę bosmana w przystani nad Jeziorem Słupeckim. Dzięki jego zaangażowaniu i umiejętnościom, miejsce to przekształciło się w popularny ośrodek rekreacyjny, gdzie wielu młodych ludzi odkrywało pasję do żeglarstwa i sportów wodnych, co często stawało się dla nich początkiem nowego, pozytywnego etapu w życiu. Wejdź w galerię zdjęć i zobacz, jak prezentuje się słupecka promenada.

📢 Dzienny Dom Pomocy w Wyrzysku już otwarty. Kto znajdzie w nim pomoc i szansę na lepsze życie? Dzienny Dom Pomocy fundacji Ciszum otwarto - w czwartek 29 sierpnia - przy ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku. To miejsce powstało z myślą o osobach niesamodzielnych z terenu takich gmin jak: Wyrzysk, Białośliwie, Łobżenica i Wysoka. W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. jego podopieczni i przedstawiciele władz samorządowych. 📢 Tak wyglądały wykopki w latach 90. Zobacz, jak dawniej zbierano z pól m.in. ziemniaki i buraki. To był zupełnie inny świat - nie było lekko Wykopki - jak wyglądały w latach 90.? No cóż, wyglądały trochę inaczej niż obecnie. Mniej było maszyn, więc większość prac musiały wykonać ludzkie ręce. Zobaczcie zdjęcia autorstwa Daniela Cichego, które przeniosą was w czasie.

📢 Wojciech Szczęsny zakończył karierę. Zobacz zdjęcia bramkarza na boisku i poza nim. Jakie są plany gwiazdy polskiego futbolu? We wtorek 27 sierpnia Wojciech Szczęsny, bramkarz polskiej reprezentacji w piłce nożnej, postanowił ogłosić koniec profesjonalnej kariery. Uczynił to poprzez swoje media społecznościowe, dołączając do wpisu zdjęcie z dzieciństwa, skąd do miejsca, w którym jest teraz, dzieliło go bardzo dużo. Sprawdź, jakie ma plany na siebie i zobacz zdjęcia Wojciecha Szczęsnego na boisku i poza nim!

📢 Nowa atrakcja na Zamku Stobnica? Tak! Tego jeszcze nie było. Odkryj Zamek z zupełnie innej perspektywy i wyrusz w rejs galarem po jeziorze Zamek w Stobnicy, jedno z najbardziej kontrowersyjnych miejsc w Wielkopolsce, wprowadził nową atrakcję dla odwiedzających. Teraz można podziwiać majestatyczny zamek z wody, korzystając z rejsu galarem po otaczającym go zbiorniku wodnym. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć tę wyjątkową budowlę z zupełnie innej perspektywy.

📢 Pogrzeb strażaka z Poznania. Patryk Michalski zginął w pożarze kamienicy przy Kraszewskiego. "Byłeś bohaterem każdego dnia" ZDJĘCIA Pogrzeb strażaka z Poznania, starszego ogniomistrza Patryka Michalskiego, który zginął tragicznie w wyniku wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego na poznańskich Jeżycach miał charakter państwowy. Odbył się w piątek, 30 sierpnia, 2024 roku. Bohaterski strażak miał 34 lata, pozostawił pogrążoną w żałobie rodzinę i narzeczoną. Mszę Świętą żałobną odprawił arcybiskup Stanisław Gądecki. Pogrzeb odbył się na cmentarzu Miłostowo. 📢 Pogrzeb strażaka Patryka Michalskiego - zginął w pożarze kamienicy w Poznaniu. Tłumy pożegnały bohatera na cmentarzu na Miłostowie ZDJĘCIA W piątek, 30 sierpnia, odbył się pogrzeb strażaka z Poznania, starszego ogniomistrza Patryka Michalskiego, który zginął w pożarze kamienicy przy ulicy Kraszewskiego 12 w Poznaniu. Trumna z jego ciałem została przewieziona z Katedry Poznańskiej na cmentarz Miłostowo wozem strażackim, a kondukt żałobny przejechał ulicami Poznania. Strażaka przybyły pożegnać tłumy poznaniaków.

📢 O włos od tragedii w Pile. Mężczyzna mógł spaść z trzeciego piętra bloku na os. Górnym. Ostatkami sił trzymał się parapetu i wołał o pomoc Sierż. Kacper Weisfeld oraz st. post. Maciej Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Pile jechali rozstrzygnąć interwencję domową. Tak im się przynajmniej wydawało dopóki zauważyli wiszącego na ścianie budynku wielorodzinnego mężczyznę, który trzymał się rękami parapetu. Policjanci błyskawicznie wbiegli na trzecie piętro bloku. Wiedzieli, że od tragedii mogą dzielić ich sekundy.

📢 Co będzie działo się w najbliższy weekend w Pile? Imprez i atrakcji będzie pod dostatkiem. Gdzie warto się wybrać? Sporo będzie działo się w najbliższy weekend. Impreza będzie goniła imprezę. Sprawdziliśmy, gdzie warto się wybrać. 📢 Pogrzeb strażaka Łukasza Włodarczyka, tragicznie zmarłego w pożarze kamienicy w Poznaniu. "Musieliśmy tu być, by pożegnać bohatera" ZDJĘCIA W czwartek, 29 sierpnia na cmentarzu w rodzinnej Tuchorzy pod Wolsztynem tumy pożegnały śp. st. ogn. Łukasza Włodarczyka. "Musieliśmy tutaj być, by pożegnać prawdziwego bohatera. Miał całe życie przed sobą, piękne życie, budował dom tutaj w naszej miejscowości, pozostawił żonę i dwóch wspaniałych synów" - podkreślali mieszkańcy Tuchorzy.

📢 Urocze urwisy, słodkie śpiochy... Tak wyglądają czworonożne pupile mieszkańców Piły, powiatu pilskiego i okolic Poniedziałek 26 sierpnia był Międzynarodowym Dniem Psa. Z tej okazji poprosiliśmy czytelników portalu pila.naszemiasto.pl o przesłanie zdjęć swoich czworonożnych pupili. Zobaczcie te zdjęcia i piękne zwierzęta. Każde z nich jest inne i wyjątkowe.

📢 Strażacy z Piły i powiatu pilskiego oddali hołd swoim kolegom, którzy zginęli podczas pożaru kamienicy w Poznaniu. „Taka jest nasza służba" Strażacy z Piły i terenu powiatu pilskiego uczcili pamięć o dwóch strażakach, którzy zginęli podczas pożaru kamienicy w Poznaniu. 📢 Zginęli ratując ludzkie życie. Koledzy wspominają ogn. Łukasza Włodarczyka, który obecnie mieszkał w Nowym Tomyślu W wybuchu w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu życie straciło dwóch młodych strażaków w wieku 33 i 34-latek. Jeden z nich pochodził z Tuchorzy, a obecnie mieszkał w Nowym Tomyślu. Strażacy z OSP, w której niegdyś służył wspominają Go jako "zawsze pomocnego i zaangażowanego".

