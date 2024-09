Prasówka z sierpnia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Pile? Bądź na bieżąco

Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025 to czas pełen różnorodnych emocji – od radości, przez stres, aż po niekontrolowany śmiech. Internauci, jak zwykle, nie zawiedli i na kilka dni przed pierwszym dzwonkiem zasypali internet memami, które idealnie oddają odczucia uczniów, rodziców i nauczycieli. W tym artykule znajdziesz przegląd najzabawniejszych memów, które z pewnością poprawią ci humor przed nowym rokiem szkolnym.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Piły. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dzienny Dom Pomocy fundacji Ciszum otwarto - w czwartek 29 sierpnia - przy ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku. To miejsce powstało z myślą o osobach niesamodzielnych z terenu takich gmin jak: Wyrzysk, Białośliwie, Łobżenica i Wysoka. W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. jego podopieczni i przedstawiciele władz samorządowych.

Wykopki - jak wyglądały w latach 90.? No cóż, wyglądały trochę inaczej niż obecnie. Mniej było maszyn, więc większość prac musiały wykonać ludzkie ręce. Zobaczcie zdjęcia autorstwa Daniela Cichego, które przeniosą was w czasie.

Podróż po Wielkopolsce to jak wędrówka przez historię Polski, gdzie każdy zakątek kryje w sobie opowieść sprzed wieków. Odwiedzając te siedem urokliwych miast, będziesz miał okazję przenieść się w czasie, odkrywając zabytkowe rynki, kościoły pełne historii i zamki, które opowiadają o dawnych epokach. Poznaj miejsca w Wielkopolsce, które zauroczą Cię swoim niepowtarzalnym klimatem i pozwolą na chwilę zatrzymać się w czasie.

W czwartek, 29 sierpnia na cmentarzu w rodzinnej Tuchorzy pod Wolsztynem tumy pożegnały śp. st. ogn. Łukasza Włodarczyka. "Musieliśmy tutaj być, by pożegnać prawdziwego bohatera. Miał całe życie przed sobą, piękne życie, budował dom tutaj w naszej miejscowości, pozostawił żonę i dwóch wspaniałych synów" - podkreślali mieszkańcy Tuchorzy.

W czwartek, 29 sierpnia, o godzinie 11:00 w Tuchorzy pod Wolsztynem rozpoczął się pogrzeb śp. st. ogn. Łukasza Włodarczyka, tragicznie zmarłego podczas działań przy ul. Kraszewskiego w Poznaniu. Strażaka z Wielkopolski pożegnały tłumy. Spoczął on na cmentarzu w rodzinnej Tuchorzy.

Polskie morze większości kojarzy się z tłumem turystów, hałasem, głośną muzyką, krzykami, pijanymi ludźmi i śmieciami. Taki widok można spotkać na większości plaż nad Bałtykiem. Zupełnym przeciwieństwem są dzikie plaże, gdzie panuje spokój, cisza i porządek, a co najlepsze, brakuje ludzi i parawanów.

W poniedziałek, 26 sierpnia, na trasie Lubasz-Obrzycko doszło do zdarzenia drogowego, które zablokowało ruch na kilka godzin. Przewróciła się tam ciężarówka.

Niedziela 25 sierpnia, upływa w Łobżenicy pod znakiem dożynek. Jest bardzo kolorowo i radośnie. Sołectwa pokazały, że ich kreatywność i zaangażowanie nie znają żadnych granic.

Tomasz Dłużak i Paweł Dąbrowski zwyciężyli w XI Deblowym Turnieju Tenisowym „Fish Cup 2024”, który odbył się w Pile.

Zrobił to! Łukasz Szpunar pobił rekord Guinnessa! To historyczne wydarzenie miało miejsce nad lotniskiem w Pile. Mężczyzna w przestworzach był zamknięty w zbiorniku pełnym lodowatej wody. Wytrzymał w tym stanie 54 minuty. Z pokładu samolotu wyszedł cały roztrzęsiony. Mówi, że było ciężko, ale robił to w szczytnym celu.