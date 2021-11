Prawda, Sajgon i Czerwone Kościoły zagrają na Barce. Są jeszcze bilety

PRAWDA

Na przełomie czerwca i lipca 2016 w zupełnie nowym odświeżonym składzie zespół rozpoczyna próby i już w październiku wyjeżdża w trasę koncertową która ma zespolić nowy skład a już od połowy następnego roku zaczyna rejestrować materiał na nowy album - pierwszy od 10 lat. To ewenement na skalę tego kraju, zespół w pierwszym roku po reaktywacji zagrał niemal 50 koncertów i nagrał nową płytę. Nie ma odcinania kuponów i odgrzewania starych kotletów. Na dzień dzisiejszy to zupełnie inny niż kiedyś zespół, całkiem nowa energia. Prawda to obecnie jeden z najprężniej działających punk rockowych formacji w kraju. W marcu 2020 zespół wchodzi do studio aby zarejestrować nowy album który pierwotnie miał ukazać się w czerwcu i promowany miał być na kilkunastu festiwalach latem 2020.

SAJGON

Jest rok 1988, Sławek wraz z Markiem postanowili założyć kapelę. Tylko jest problem natury technicznej, Sławek zna trzy chwyty na gitarze, a Marek ma tylko dobre chęci. Po kilku miesiącach wspólnie spędzonego czasu na 11 piętrze jednego z budynków na Wałbrzyskim osiedlu Podzamcze, przy akompaniamencie otwieranych butelek piwa, zaczyna się coś kleić. Po wspólnych rozmowach dochodzi do kompromisu - gramy reggae! Nic na owe czasy nie przychodziło im do głowy, ze względu na umiejętności. Dwa lata prób w składzie Darek Trocha bębny, Marek Pawłowski klawisz, Grzesiek Young bas oraz Sławek Trocha gitara i śpiew, pozwoliły na jako takie ogranie się i poznanie nowych akordów, lecz nie było to to o co chodziło tym młodym, zbuntowanym ludziom. Pewnego dnia po rozpadzie hasa-ala, Sławek spotyka kolegów, którzy udają się na próbę do Zdzicha. Po kilku dźwiękach okazuje się, że nikt z nich nie ma pojęcia o graniu na instrumentach, był to moment, który wykorzystał Sławek. Pomysł był idealny - Punk to było to, co kręciło 90 procent młodego społeczeństwa. Po rozmowie Sławek i Zdzichu postanowili, że potrzeba tylko basisty. Nie długo po tym doszedł Krzysztof Musialski na bas.