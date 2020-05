Prawie jak Banksy. W Pile 18-latek złapany na Wyspie z ...flamastrem

Nietrudno było go złapać jeżeli wybrał się na zamkniętą z powodu trwającego remontu Wyspy. To, że teren Wyspy jest wyłączony z użytku, nie oznacza jeszcze, że wyłączone są również zamontowane na nim kamery. I to właśnie przy ich pomocy 18-latek został namierzony. Kiedy pojawił się w zasięgu kamer operator z centrum monitoringu miejskiego wysłał na Wyspę patrol strażników. 18-latek zdążył jednak "ubarwić" swoją niekoniecznie radosną twórczością barierki na moście, rusztowanie sceny oraz kostkę brukową.

Nie będzie pierwszym pseudografficiarzem, choć będzie pierwszym pseudoflamastrowcem, który stanie przed sądem. W ubiegłym roku w pilskim sądzie zapadł wyrok w sprawie 32-letniego pilanina, który "ozdobił" swoim graffiti kilkadziesiąt budynków w centrum miasta. Sąd nałożył na niego obowiązek naprawienia szkody, która tylko w przypadku Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyniosła ponad 20 tys. złotych.

32-latek otrzymał już od spółdzielni wezwanie do zapłaty, ale na razie z jego strony nie było żadnej reakcji. Na przelanie ponad 20 tys. złotych na konto spółdzielni - tyle kosztowało przywrócenie elewacji do stanu pierwotnego, ma jeszcze czas do końca roku. 31-latek wyznał, że malował, bo lubi to robić. Po wyroku najwyraźniej mu się odechciało, gdyż nie widać jego nowych “tagów” na mieście.

Kilka lat temu w całym kraju głośno było o poznańskim grafficiarzu - Pive, który “podpisał” się na setkach budynków, bram i tramwajów. Tagerem (podpis grafficiarza to tag – przyp. red.) okazał się 33-letni wtedy poznaniak. Malował, bo chciał zaistnieć w środowisku grafficiarzy. Poszkodowani przez niego właściciele i zarządcy oszacowali łącznie straty na ponad 200 tys. złotych. Tylko jedna spółdzielnia wyceniła zniszczone przez niego elewacje na 147 tys. złotych. Zapłacił za wszystkie szkody.