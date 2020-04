Prezydent drogą pocztową? Kontrowersyjny pomysł wyborów korespondencyjnych

Kartę do głosowania dostarczałby listonosz - miałby ją wrzucić do skrzynki na listy. Jak ustaliło radio RMF, ze wstępnych szacunków rządu wynika, że 26 tysięcy listonoszy Poczty Polskiej będzie musiało dotrzeć do co najmniej 14 milionów skrzynek pocztowych.

Głosowanie nie trwałoby jeden dzień, ale najprawdopodobniej aż trzy dni. - Nie może się zamknąć w godzinach jak przy wyborach tradycyjnych - przyznał w rozmowie z RMF wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Co z osobami, które będą chciały głosować poza miejscem zamieszkania?

- Trzeba się zgłosić wcześniej, zgłosić swoje miejsce zamieszkania inne niż w rejestrze wyborczym i tak trzeba będzie zrobić również teraz. Można to zrobić drogą elektroniczną - wyjaśniał Sasin. - Nie są gotowe rozwiązania dotyczące odbioru pakietów wyborczych. Wypracowujemy to rozwiązanie. (...) Od wczoraj pracujemy nad tym, jak ten model wdrożyć - tłumaczył Sasin, zaznaczając przy tym, że "jest milion problemów, zadanie jest trudne". - Ale jest absolutnie wykonalne - ocenił.