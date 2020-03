Przed nami wybory prezydenckie. Jak głosowaliśmy pięć lat temu?

Sześćdziesiąt jeden dni - tyle dzieli nas od siódmych w historii wyborów prezydenckich w III RP. Lokale wyborcze czynne będą od godziny 7.00 do 21.00. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad 50-procentowego poparcia dwóch z nich z największą liczbą głosów mierzy się w drugiej turze, która jest zaplanowana 24 maja.

A jak wygląda kalendarz wyborczy na najbliższe tygodnie? Do 16 marca kandydaci mają czas na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP. Do 26 marca mają one czas na zebranie 100 tys. podpisów. Tyle jest ustawowo wymagane, by móc zarejestrować kandydata. Do 26 marca jest rówież czas na dokonywanie ewentualnych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych. Same komisje wyborcze zostaną powołane trzy dni wcześniej - 23 marca.