Przedsiębiorcy korzystają z ulg ZUS w ramach tarczy

Wybory prezydenckie w maju? W Pile nie ma na nie szans

Gdyby wybory prezydenckie miały się odbyć w maju, to w Pile by się nie odbyły. Prezydent Piotr Głowski oficjalnie zgłasza niegotowość. Nie ma chętnych ani do komisji wyborczych, ani do ochrony lokali, w których miałyby liczyć głosy. Nie ma też chętnych do obsługi systemu informat...