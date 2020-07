Przegląd prasy 10.07.2020 Piła, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piły

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Piła 10.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Dlaczego warto odwiedzać galerie? Jak odnaleźć sens prezentowanych dzieł? Czy artyści mają poczucie humoru? Na te oraz wiele innych pytań próbował znaleźć odpowiedź Wojciech Beszterda, znakomity pilski fotografik, kurator Galerii Muzeum Staszica, który w piątkowy wieczór zaprosił miłośników sztuki na inspirującą rozmowę.

Wiecie, że mamy jedne z najczystszych jezior w Polsce? Nad Bałtykiem i tak wszyscy się nie zmieścimy, a na plażach nad naszymi jeziorami zawsze znajdzie się miejsce. I co najważniejsze, żadne parawany tu nie występują. Za to można rozkoszować się nie tylko samą wodą, ale także przyrodą. Sprawdźcie jakie atrakcje czekają na naszych kąpielskach. Co czeka na nas na plażach w Pile, Trzciance i Złotowie.