Przegląd prasy 1.11.2021 Piła. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piły

W Pile odbyły się w ostatnich dniach dwa wyścigi kolarskie CX. Najpierw na terenach obok Skateparku młodzi kolarze ścigali się w Pucharze Lolka, a później w parku przy ul. Ceglanej w wyścigu Holy Wins.

Halloween, 31 października to moment, w którym ludzie na całym świecie wpadają w upiorny nastrój. Oglądają najnowsze horrory w czasie nocnych maratonów, powracają do klasyków kina, jak choćby do „Egzorcysty” lub przebierają się za potwory i idą wytańczyć się podczas nocnego szaleństwa. To idealny moment, żeby posłuchać muzyki, której oprawa wizualna oddaje atmosferę grozy lub przywołuje w pamięci halloweenowe zabawy. Zobacz w naszej galerii, jakie utwory od lat straszą słuchaczy.