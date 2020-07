Przegląd prasy 13.07.2020 Piła, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piły

Na przełomie roku społeczeństwo całej Polski żyło wyborami prezydenckimi. Nieoczekiwanym konkurentem Wałęsy był w drugiej turze anonimowy Stanisław Tymiński. Sylwester w Pile okazał się bardzo smutny. Co więcej? Przez Piłę przejeżdżały wojska radzieckie, a w PDK odbyły się wyjątkowe wybory miss. Powstała Fundacja Odbudowy Toru Żużlowego, a "Tygodnik" zaczął działać na własny rachunek. No i Wieleń - tam wielkie święto: po latach oczekiwań wreszcie zbudowano solidny most!

Rafał Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie w powiecie pilskim. Głosowało za nim 56,46 proc. wyborców, którzy oddali na niego 37 934 głosów. Andrzej Duda zdobył 43.54 proc. poparcia i 29 249 głosów.

Fakt. To były niezwykłe wybory. Świadczy o tym chociażby fakt, że świętowali zarówno zwolennicy Andrzeja Dudy, jak i Rafała Trzaskowskiego. Dla tych pierwszych wynik jest już raczej przesądzony, dla tych drugich wciąż pozostaje otwarty. A tak pierwsze sondażowe wyniki komentowali na gorąco Marcin Porzucek z PiS i Piotr Głowski z PO.