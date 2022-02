Przegląd prasy 2.02.2022 Piła. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piły

Prasówka Piła 2.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wtorek 1 lutego około godz.20. Pod jednym z bloków przy ul. Niemcewicza pojawiła się karetka, a także ekipa strażaków. Co się słało? Jeden z mieszkańców zasłabł w wyniku podtrucia tlenkiem węgla. Został przetransportowany do szpitala. Pamiętajcie, że czad to cichy zabójca. Nie jest widoczny, nie ma smaku, ani zapachu. Najlepszą ochroną przed nim jest zainstalowanie w mieszkaniu czujnika czadu.