Przegląd prasy 23.02.2022 Piła. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piły

Bilard to nie tylko kij i bile (kule). To wspaniała gra, sport, pasja i życie. Mówią członkowie nowego i jedynego w naszym powiecie Klubu Bilardowego - Bilard Extreme.

Stowarzyszenie Stop Pedofili STPD doprowadziło do zatrzymania blisko 40-letniego mieszkańca Szydłowa, który po raz drugi, umówił się na spotkanie z nieletnią. Niczego się nie nauczył?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pile. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przedstawiciele rządowych organów nie są skłonni do konkretnych odpowiedzi i informacji w kwestii przygotowań na falę ukraińskich uchodźców, która może już niedługo przybyć do Polski. Czy mamy dla nich wystarczająco dużo miejsca?

Czy kawa jest zdrowa? Jakie są skutki picia kawy na czczo? Zobacz, jakie są skutki uboczne picia kawy na pusty żołądek z samego rana. Wiele osób zastanawia się czy picie kawy z samego rana jest zdrowie. Picie kawy na czczo to częsty nawyk wielu z nas. Dotyczy on szczególnie osób, które rano nie mają apetytu, ale również osób spieszących się rano do pracy czy szkoły. Wtedy kawa ma za zadanie dodać energii, szybko postawić na nogi i zwiększyć koncentrację. Okazuje się jednak, że kawa nie zawsze działa dobrze na organizm. Może powodować pewne niechciane dolegliwości zdrowotne. Sprawdź jak reaguje Twój organizm, gdy pijesz kawę z samego rana.