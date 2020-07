Przegląd prasy 24.07.2020 Piła, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piły

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Piła 24.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wieś Kluki znajduje się w powiecie słupskim nad jeziorem Łebsko. Warto tam zajrzeć przy okazji odwiedzin Bałtyku w pobliżu Ustki bądź Rowów. Malutka miejscowość znana jest przede wszystkim ze skansenu "Muzeum Wsi Słowińskiej". Jej charakterystyczna zabudowa i wyjątkowa okolica sprawiają, że pobyt tam to czysta przyjemność. Z pewnością Kluki ze swoją osobliwą historią to miejsce godne polecenia.

Zarząd TŻ Polonia Piła jest zaniepokojony stanem toru przy ul. Bydgoskiej. Apeluje również do prezydenta miasta Piły o zajęcie stanowiska w sprawie w przyszłości stadionu. Działacze wyrażają także gotowość do udziału we wszelkich przedsięwzięciach zmierzających do reaktywacji pilskiego żużla