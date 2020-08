Przegląd prasy 26.08.2020 Piła, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piły

Siatkarki Enea PTPS Piła zajęły drugie miejsce w turnieju towarzyskim, który odbył się w Bydgoszczy. Najlepsze okazały się gospodynie

W IV lidze kolejny dobry występ Iskry Szydłowo i słaby Lubuszanina Trzcianka. Klasę niżej wciąż nie ma mocnych na Noteć Czarnków

Rząd nie zdecyduje się na poszerzenie od środy listy krajów objętych zakazem lotów, ma to nastąpić dopiero za tydzień, 1 września - czytamy na Polsatnews.pl. Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski.