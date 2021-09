Przegląd prasy 28.09.2021 Piła, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piły

Coraz więcej adopcji odbywa się w pilskim Miluszkowie i to jest dobry znak. Najmniej szczęścia mają jednak psi seniorzy, którzy w życiu najczęściej przeżyli wiele złego. Pracownicy schroniska mówią, że ich historie nie muszą skończyć się za kratami kojców. Zawsze można dopisać piękne zakończenia. Wystarczy tylko chcieć

To był niezwykle owocny w starty weekend zawodników Gwdy Piła. Nie brakowało w nim sukcesów lekkoatletów tego klubu, którzy udanie kończą tegoroczny, letni sezon.

Z roku na rok rośnie liczba osób chorujących na cukrzycę, która jest obecnie uznawana za chorobę cywilizacyjną. Na całym świecie choruje na nią już ponad 440 mln ludzi, a w Polsce ok. 3 mln (wg danych WHO). Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że choruje, ponieważ cukrzyca często sieje spustoszenie w organizmie w ukryciu, a objawy są na tyle niespecyficzne, że można je przez lata ignorować. Dowiedz się, jak rozpoznać wczesne objawy cukrzycy i nie dopuścić do jej rozwoju.