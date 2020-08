Przegląd prasy 30.08.2020 Piła, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piły

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Piła 30.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Popularny środek na komary pozostawia na skórze ochronną warstwę, która niszczy koronawirusa. Związek o zapachu trawy cytrynowej i naturalnym pochodzeniu ma szybkie i skuteczne działanie antywirusowe. Jest przy tym polecaną i dostępną w Polsce alternatywą dla szkodliwych chemicznych odstraszaczy owadów.

Ostatnim wychowankiem, który uzyskał żużlowe prawo jazdy w barwach Polonii Piła, jest Oskar Rowecki. Był jeszcze co prawda Marcin Ogrodnik, ale zdobyty przez niego certyfikat uprawnia jedynie do udziału w wyścigach na motocyklach o pojemności dwukrotnie mniejszej. Wspomniany Oskar reprezentuje obecnie Kolejarza Opole. W piątek miał okazję wystartować w meczu ligowym. Punktów nie zdobył, ale chwalił go za ambicję trener zespołu, Marek Mróz. W parkingu pomagał Oskarowi inny pilanin, były żużlowiec, Kacper Grzegorczyk.