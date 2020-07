Przegląd prasy 3.07.2020 Piła, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piły

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Piła 3.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wybory 2020: II tura da odpowiedź na to, kto zostanie prezydentem Polski na kolejne 5 lat. Teraz Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski walczą o zdobycie poparcia tych, którzy w pierwszej turze wyborów głosowali na Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), Szymona Hołownię i pozostałych kandydatów. Internauci natomiast tworzą memy. Wybory to w końcu wdzięczny temat, a każdy kolejny dzień kampanii wyborczej przynosi nowe pomysły na memy o starciu Duda vs. Trzaskowski. Zobaczcie sami najlepsze wyborcze memy przed drugą turą!

Już niedługo na mapie Piły pojawią się nowe miejsca. Bezimienny teraz skwer między aleją Jana Pawła II a rzeką Gwdą otrzyma imię Pawła Adamowicza. Z kolei bulwary od strony ulicy Dąbrowskiego będą nosić nazwę Bulwary Europejskie. Jest już już pozytywna decyzja radnych w tej sprawie.

"Trzaskowski?! U mnie na Starych Budach? Wyp*ać! Do Warszawy!" - krzyczał mężczyzna do kobiet, które powiesiły przed swoją posesją banner Rafała Trzaskowskiego. Zagroził im też, że spali dom. W piątek ok. godz. 12 został zatrzymany przez radomskich funkcjonariuszy.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Samsung

Ceny: od 1 097 do 1 646 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Huawei

Ceny: od 1 149 do 1 247 zł .

. Zobacz oferty

Prasówka 3.07 Piła: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pile. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To duże wyróżnienie dla dzielnicowego mł. asp. Włodzimierza Starynowicza

Niespełna pół godziny w aucie wystarczy, aby dotrzeć z Piły do wyjątkowo urokliwego miejsca z osobliwą historią w tle. Miejsca, które wciąż się ukrywa przed tłumami turystów.

Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna na naszym terenie w piątek 3 lipca?

Musztarda wyborcza Andrzeja Dudy - takie komentarze pojawiają się w sieci po wizycie prezydenta w Wielkopolsce. W czasie spotkania z wyborcami w Złotowie Duda mówił o niższym podatku VAT na artykuły dla niemowląt, czy środki higieniczne. Nowa matryca VAT to również tańsze ciasta, pieczywo i musztarda. "To my obniżamy podatki" - mówił Duda. Co na to internauci? Zobacz memy, które opanowały internet.

Komendant Powiatowy Policji w Pile nadkom. Mariusz Wiśniewski wyróżnił policjantów za zaangażowanie oraz wzorowe pełnienie służby, podczas trudnego okresu epidemii.

Niedawno zakończył się remont ul. Lutyckiej w Pile. W ostatnim okresie przed jego rozpoczęciem wyglądała ona fatalnie, szczególnie po przebudowie ul. Wawelskiej, podczas której pełniła rolę drogi dojazdowej. Dziś ul. Lutycka prezentuje się zupełnie inaczej. Jak? Obejrzyjcie zdjęcia

Zostawili zdemolowane mieszkanie i klatki ze zwierzętami, które skazali na śmierć. 31-latek z powiatu złotowskiego, który wyprowadził się z mieszkania jako ostatni usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Zagłodził na śmierć świnkę morską. Dwa chomiki syryjskie udało się odratować.