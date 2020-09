Przegląd prasy 4.09.2020 Piła, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piły

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Prasówka 4.09 Piła: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pile.

Dokładnie tego samego dnia, 25 maja 1992 roku, oddano w Pile do użytku Państwowy Dom Pomocy Społecznej i Dom Technika. Nieco wcześniej kibice sportu świętowali awans pilskich siatkarek do serii B. Jednak najwięcej emocji wzbudził efektowny powrót do ligi żużlowców Polonii Piła. Fani czarnego sportu czekali na ten moment 25 długich lat...