Przegląd prasy 7.07.2020 Piła, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piły

Prasówka Piła 7.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Pośród tysięcy tytułów, jakimi opiekuje się Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile, znajduje się dziesięć zupełnie wyjątkowych. To starodruki, które całkiem niedawno pilska jednostka zaprezentowała na wirtualnej wystawie.

Dla dwóch młodych pilan zbyt głośna i zbyt podkręcona promilami impreza zakończyła się zarzutami za ...rozbój.

Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta RP, będzie w środę (8 lipca) w Trzciance przekonywał do oddania na niego głosu

Prasówka 7.07 Piła: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pile. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Policja szuka sprawcy zuchwałej kradzież do Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej. Rozpoznajesz mężczyznę ze zdjęcia? Powiadom policję!

Wybory Prezydenckie 2020 budzą wiele emocji. Zgodnie z sondażami kandydaci, którzy przeszli do II tury, idą łeb w łeb. W tej potyczce każdy głos jest na wagę złota! Jeśli to Ty chcesz decydować o przyszłości swojej i swojego kraju, idź na wybory. Zachęcają do tego piosenkarze, aktorzy, a także internauci. Te memy trafnie ukazują, dlaczego oddanie głosu jest tak ważne. Oto milion powodów, by w niedzielę 12 lipca udać się do urny wyborczej.

Miasto zamyka lotnisko dla samochodów. Powód? Dzikie wysypiska śmieci.

Debata prezydencka w Końskich i w Lesznie odbyła się z zachowaniem dystansu społecznego, dystansu nie zabrakło również internautom, którzy stworzyli memy. Przypomnijmy, że kandydatów na prezydenta dzielił dystans 375 kilometrów. Jak w ocenie internautów wypadł Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski? Zobacz memy, które oceniają to niecodzienne święto demokracji.

Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii! I to jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać – ogłosił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Gdy te słowa usłyszał prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego szpitala przy Koszarowej we Wrocławiu, nie wierzył własnym uszom. – Albo to jest fake news, albo ktoś mu coś źle napisał. Niech się premier zajmie tym na czym się zna – komentuje Simon w rozmowie z portalem GazetaWroclawska.pl

Nie udało się porozumieć kandydatom na prezydenta ws. wspólnej wyborczej debaty. W związku z tym ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda sam debatował w Końskich, a kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski wziął udział w zorganizowanej przez siebie Arenie prezydenckiej w Lesznie. Kandydat PO zapowiedział chęć współpracy z rządem w ważnych sprawach dla Polski, ale również sprzeciwianie się niszczeniu państwa przez PiS.

Radosław Maciejewski, Patryk Janicki i Łukasz Spychalski ze Spartan Training Group Piła wzięli udział w ekstremalnych biegach terenowych w Orfu na Węgrzech

25-letni mieszkaniec gminy Chodzież zaliczył już pobyt za kratkami. Najwyraźniej jednak niczego on go nie nauczył. 25-latek odpowie teraz za recydywę. Kradł paliwo z ciężarówek.