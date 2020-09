Przegląd prasy 7.09.2020 Piła, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piły

Zginęła 67-letnia rowerzystka, która jechała z Klukowa do Blękwitu

Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.

Jak wyglądał XVIII-wieczny prototyp technologii 3D? Już w piątek, 11 września, w Muzeum Stanisława Staszica w Pile, wernisaż wystawy Piła. "Imaginuj sobie Waćpan! Niepowtarzalny świat optycznych rycin". Do Staszica ściągnięto także dwa zograscopy przez które będzie można oglądać te niezwykłe ryciny.