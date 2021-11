Przegląd prasy 8.11.2021 Piła. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piły

W pierwszej połowie meczu pilanie dwukrotnie wyszli na prowadzenie, ale goście szybko doprowadzali do remisu. Do przerwy było 2:2. Po zmianie stron KS Gniezno zdobył trzecią bramkę. W końcówce spotkania pilanie zaryzykowali i wycofali bramkarza, wprowadzając kolejnego zawodniku w polu. Wykorzystali to gnieźnianie, strzelając czwartego gola. Ostatecznie Futsal Powiat Pilski przegrał z KS Gniezno 2:4 (2:2).