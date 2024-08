Przegląd prasy Piła 22.08.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Pile

Niepokojące telefony odbierają znów mieszkańcy powiatu pilskiego. Stoją za nimi oszuści, którzy próbują wyłudzić pieniądze. Jak nie paść ich ofiarą? Co warto wiedzieć, aby ich przechytrzyć?

Podróżowanie i odkrywanie nowych miejsc to sposób na naładowanie baterii i wlanie w życie nieco optymizmu i radości. Żeby poczuć to "podróżniczą radość" wcale nie trzeba wyjeżdżać daleko. Wielkopolska ma wciąż wiele miejsc, gdzie warto pojechać i odkryć je na nowo. Oto kilka z nich! Koniecznie sprawdźcie, być może nasze propozycje zachęcą was do wyprawy i lepszego poznania naszego regionu!