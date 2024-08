Przegląd prasy Piła 25.08.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Pile

Prasówka Piła 25.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zrobił to! Łukasz Szpunar pobił rekord Guinnessa! To historyczne wydarzenie miało miejsce nad lotniskiem w Pile. Mężczyzna w przestworzach był zamknięty w zbiorniku pełnym lodowatej wody. Wytrzymał w tym stanie 54 minuty. Z pokładu samolotu wyszedł cały roztrzęsiony. Mówi, że było ciężko, ale robił to w szczytnym celu.