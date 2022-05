Przemysław Olszyński z Pilskiego Muzeum Wojskowego: Muzeum wojskowe to nie park rozrywki...

Pilskie Muzeum Wojskowe. Zaczęło się od pasji Przemysława Olszyńskiego

Przemysław Olszyński opowiadając o swojej pasji wspomina dzieciństwo. To wtedy wszystko się zaczęło. Całymi godzinami mógł spędzać czas na budowie plastikowych modeli samolotów (pierwsze sklejał dla niego dziadek), a następnie już tworzeniu kartonowych modeli nie tylko samolotów, ale także okrętów i czołgów z „Małego modelarza”. Pasjonowała go zabawa plastikowymi żołnierzykami, czołgami, figurkami Muppetów, budowanie z klocków, kolejki PIKO i TT. Było tego sporo. Przeczytajcie co o swojej pasji mówi dzisiejszy dyrektor Pilskiego Muzeum Wojskowego.

Chyba od zawsze interesowałem się techniką wojskową. Gdy byłem dzieckiem, to miałem album z fotografiami sprzętu wojskowego używanego w Wojsku Polskim i - co ciekawe - mam go do dzisiaj i nadal do niego zaglądam w poszukiwaniu informacji. To była moja ulubiona książka, bo tam była „czoba”, tak wtedy mówiłem na czołg. Pamiętam, że jak miałem może 12 lat babcia zapytała mnie, kim chcę być w przyszłości, odpowiedziałem, że modelarzem i chyba coś w tym było, bo rzeczywiście zmieniła mi się tylko skala tych „modeli” z 1:72, czy 1:35 na 1:1. Wszystko zaczęło się od moich dwóch ulubionych miejsc w Pile. Jedno to nieistniejący już dzisiaj sklep harcerski (wtedy mówiłem hajcejski) przy ul. Buczka, gdzie były modele samolotów i kolejek. Drugie to zlikwidowane na początku lat 90. Muzeum Wyzwolenia Miasta Piły, bo tam był czołg. Podczas wyjazdów z rodzicami na wczasy zawsze odwiedzaliśmy jakieś muzea wojskowe. Oczywiście jak każdy z mojego pokolenia oglądałem czterech pancernych i Klossa, a moją wyobraźnię rozbudzały „Sensacje XX wieku” Bogusława Wołoszańskiego. W późniejszym okresie odwiedziłem większość ciekawych historycznych miejsc, które widziałem w tym programie. Na początku swojej dzisiejszej drogi w 2001 roku wymyśliłem, żeby utworzyć skansen bojowy na Leszkowie, później, gdy wpadłem na pomysł sprowadzenia do Piły samolotu Su-22M4, który korzystniej było przechowywać w schronohangarze na lotnisku powołałem do życia Pilskie Muzeum Wojskowe.