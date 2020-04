Przepisy na Wielkanoc: biała kiełbasa, mazurek i najlepszy żur na świecie!

Wielkanoc 2020. To nie będą takie same święta jak zawsze, bo spędzimy je w mniejszym gronie osób. Warto jednak zadbać o wielkanocny stół i o to co się na nim pojawi.

Jak święta to musi być żurek. Najlepszy na świecie przygotowuje sołtys Osieka nad Notecią, w gminie Wyrzysk.

- Żurek to moja specjalność. Co roku gotuję go w ogromnych ilościach. Są bowiem osoby, które twierdzą, że Wielkanoc bez mojej zupy po prostu nie może się odbyć - mówi sołtys Ewa Pawlaczyk.

Oto przepis pani Ewy

Żurek

Składniki na zakwas: 7 łyżek mąki żytniej lub pszennej (typ ok. 1000) 500 ml ciepłej przegotowanej wody skórka z razowego chleba. Sposób przygotowania Do słoika wsypać 7 łyżek mąki, wlać 500 ml ciepłej przegotowanej wody, włożyć skórkę z chleba, przykryć ściereczką i odstawić w temperaturze pokojowej na około 4-5 dni. W tym czasie kilka razy zamieszać. Domowy żurek powinien mieć kwaśny smak, ale nie może mieć posmaku pleśni. Żurek można podawać w gotowym chlebie ze sklepu (specjalnie do tego przeznaczonym) lub pieczonym w domu. Chleb studzimy, jeśli był domowego wypieku, następnie odcinamy piętkę, wyjmujemy miąższ, pozostawiając około 2 cm chleba przy skórce. Można częścią wyjętego miąższu wylepić od środka miejsca, które wydają się nam najcieńsze. Przed nalaniem żurku chleb podpiec w piekarniku (ok. 20 minut w 180 stopniach C).