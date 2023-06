Przewrócił się na motocyklu w centrum Piły. Nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę

Pilscy policjanci zatrzymali motocyklistę, który przewrócił się wraz z pojazdem. Jak się okazało, nie powinien on w ogóle wsiadać na pojazd.

Do zdarzenia doszło do w nocy z poniedziałku na wtorek w samym centrum miasta. Funkcjonariusze drogówki zauważyli motocyklistę, który gwałtownie skręcił w prawo. Po chwili mężczyzna uderzył w krawężnik i przewrócił się wraz ze swoim pojazdem. Co było powodem takiego zachowania? .

- 32- latkowi nie udało się zapanować nad motocyklem, ponieważ nigdy nie posiadał wymaganych do tego uprawnień. Dodatkowo pojazd, którym się poruszał nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Za takie zachowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd może orzec grzywnę w wysokości nawet 30 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów -

mówi sierż. Magdalena Mróz z KPP w Pile.

I dodaje: