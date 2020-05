pszczelichallenge. Podejmij wyzwanie i zmień świat z Fundacją Pszczoła [ZDJĘCIA, FILM]

- Nie da się zmienić świata w weekend?! Potrzymaj mi kawę, mamy na to minutę. Świat zmienia się głową, sercem i portfelem - przekonuje Bożena Wola, prezes Fundacji Pszczoła. - Mówi się, że jeśli nie będzie pszczół to nie będzie nas. Mówi się, że nie będziemy mieli co pić. Faktem jest, że bez pszczół nie będzie owoców, poniedziałkowej kawy czy bawełny. Faktem jest również, że zasoby wody pitnej są ograniczone. Twoja hojność i serce, nasza wiedza, doświadczenie i serce zmienią świat. Jako Fundacja Pszczoła uczymy i pokazujemy jak harmonijnie współistnieć w środowisku naturalnym. Prowadzimy zajęcia edukacyjne w przedszkolach, szkołach, na uczelniach, współpracujemy również z firmami, które troszczą się o świat, w jakim funkcjonują.

Celem najnowszego projektu "Jak ocalić świat w weekend!” jest stworzenie ogrodu i pasieki społecznej, w której będzie można m.in. powąchać ...ul od środka. Postawienie całego domku wypełnionego leczniczym powietrzem z ula to jedno z marzeń Fundacji. Kolejne to nagrywanie życia pszczół i puszczanie tych filmików w świat. Podobnie jak serii filmów edukacyjno-instruktażowych pod roboczym na razie tytułem “Jak to się...”, które w przystępny sposób będą wyjaśniać jak założyć łąkę kwietną, zrobić poidełko dla pszczół czy opiekować się murarkami.