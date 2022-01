PUSS w Pile znów zmienia nazwę. Od marca będzie to ANS w Pile!

Wróćmy do roku 2019. Wówczas Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) zmieniła nazwę na Państwową Uczelnię Stanisława Staszica. Teraz znów staje przed dużymi zmianami i wyzwaniami. O co chodzi?

- Akademie Nauk Stosowanych, to uczelnie doskonale rozpoznawane w europejskim systemie szkolnictwa wyższego jako „University of Applied Sciences”. Nauki stosowane, rozumiane są jako wiedza, którą można zaimplementować z uczelni do przemysłu, gospodarki. Nad wyróżnieniem uczelni, które kształcą w tak rozumianych naukach, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, debatowała już od dłuższego czasu. Cieszę się, że nasza Uczelnia, funkcjonująca od 22 lat, wchodzi w kolejny etap rozwoju akademickiego - mówi Rektor dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS.

Zmiana nazwy to nobilitacja w gronie uczelni kształcących praktycznie, to potwierdzenie stabilności, jakości kształcenia oraz rozwoju naszej Uczelni. Przynależność do prestiżowego grona ANS, stwarza również studentom dodatkowe możliwości, szczególnie w zakresie kształcenia przyszłych nauczycieli na kierunku filologia oraz pedagogika.