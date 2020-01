RaceRunning. Sport, którym zaraziła Polskę Fundacja Złotowianka. I Gala RaceRunning w obiektywie Grzegorza Buśko

To najszybciej rozwijająca się obecnie na świecie dyscyplina, gdy chodzi o sport dla niepełnosprawnych. Zawodnicy RaceRunning, którymi są osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich czy chodzikach, z porażeniem mózgowym, z zanikiem mięśni, po amputacjach, używają trójkołowego roweru bez pedałów tzw. mobilera. Poruszają się odpychając od podłoża nogami opierajac tułów na specjalnej podporze.

Fundacja Złotowianka, która jest prekursorem tego sportu w Polsce prowadzi już cztery sekcje: w Złotowie, Piłe, Wałczu i Poznaniu. I w takim właśnie gronie spotkali się na organizowanej po raz pierwszy gali RaceRunning. Zawodnicy Złotowianki mieli co świętować - to do nich należą dwa rekordy świata, które w sierpniu podczas paralekkoatletycznego Grand Prix w Bydgoszczy ustanowili Miriam Dominikowska na 100 m i Patryk Krause na 600 m.

Jednak w RaceRunning nie liczą się tylko wyniki sportowe. Tam każdy trening to małe bądź wielkie zwycięstwo.