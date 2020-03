Radny z Trzcianki nagrał film i spadła na niego lawina nienawiści!

Postanowiliśmy zapytać głównego bohatera zamieszania o kulisy powstania nagrania. Jak się okazuje, miał być to zwykły żart, który miał dotrzeć tylko do wąskiego grona odbiorców.

- Drodzy parafianie. Apeluję do Was - nie chodźcie do kościoła. Ja swoją Mszę odprawiam u mnie w domu - mówi podczas kręcenia materiału, a nagranie kończy słowami ,,Ciało Chrystusa".

Filmik ma 16 sekund. Widzimy na nim radnego, który siedzi bez koszulki z metalową miską na głowie i zachęca ludzi do nie chodzenia do kościoła.

- To był żart, który wysłałem do grupy przyjaciół i nauczycieli. Niestety, ktoś przechwycił filmik i udostępnił go publicznie, co nie było moim zamiarem - mówi radny Łukasz Walkowiak.

Według radnego filmik ujrzał światło dzienne ze względów politycznych. Uważa on, że za jego przechwyceniem i publicznym udostępnieniem stoi opozycja, czyli radni Prawa i Sprawiedliwości.

- Byłem już u adwokata. Piszę pozew przeciwko tym osobom, które umieściły ten filmik w sieci bez mojej wiedzy.

Dlaczego w ogóle nagrał materiał video?

- To była moja odpowiedź na działanie osób, które pomimo zaleceń m.in. papieża w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, gromadziły się tłumnie na kościelnych nabożeństwach - mówi Łukasz Walkowiak.

Radny twierdzi, że nie chciał w ten sposób nikogo urazić, ani obrazić. Niestety, sam padł ofiarą hejtu.