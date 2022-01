Ranking Perspektyw: dwie szkoły z Piły wśród 100 najlepszych szkół w Polsce

Jeszcze rok temu popularne w Pile STO zajmowało w rankingu Perspektyw 169 miejsce. W tym roku wskoczyło do pierwszej setki – najlepsze pilskie liceum zajmuje obecnie 64 miejsce w kraju oraz czwarte w Wielkopolsce; wyprzedzają go jedynie poznańskie licea.

W pierwszej dziesiątce najlepszych liceów w Wielkopolsce znalazło się również LO Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Pile, które w rankingu głównym awansowało o dwa oczka – ze 128 na 126 miejsce.

To był również dobry rok dla pilskiej “Nafty”, która w rankingu wojewódzkim zajmuje 25 miejsce. O ile skok STO był najbardziej prestiżowy, bo do pierwszej setki, to “Nafty” był największy - wskoczyła bowiem na 302 miejsce, gdy rok temu zajmowała jeszcze 614 miejsce.

Spadek w rankingu wojewódzkim i krajowym zaliczyło natomiast I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, które w zestawieniu wojewódzkim zajmuje dopiero 53 miejsce, a w krajowym spadło z 599 na 657 miejsce. W górę poszły notowania LO im. Janka z Czarnkowa, które w porównaniu z ubiegłym rokiem skoczyło o 10 miejsc w rankingu wojewódzkim. W kraju jest na 631 miejscu. Na 62 z 47 miejsca spadło w rankingu wojewódzkim LO im. Stanisława Staszica w Trzciance. Zaliczyło również duży spadek w rankingu głównym - z 570 na 710 miejsce. To nie był również dobry rok dla LO im. mjra Henryka Sucharskiego z Krzyża Wlkp., które w zestawieniu wielkopolskim spadło z 84 na 96 miejsce. Z pierwszej setki liceów w Wielkopolsce wypadło, niestety, LO Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile, które rok temu zajmowało 94 miejsce.