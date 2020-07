Recydywista od tankowania grasował w okolicach Piły. Grozi mu do 15 lat więzienia

Jak zagłosować poza domem? Sprawdź!

W niedzielę, 12 lipca, będziesz głosował poza miejscem zameldowania? Dopisz się do spisu wyborców albo zdobądź zaświadczenie o prawie do głosowania. Na dopisanie się do spisu wyborców jest czas tylko do jutra, 7 lipca. Na uzyskanie zaświadczenia mamy czas do piątku, 10 lipca.