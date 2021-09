Obecnie mamy od jednego do dwóch rejsów dziennie, ale są i takie terminy, że jest i pięć kursów

– wyjaśnia bosman Przystani Marina, Zdzisław Grosman.

Rejs „Jankiem z Czarnkowa” po Noteci trwa godzinę. Z Mariny można również wypłynąć kajakiem. Po szczegółowe informacje najlepiej zadzwonić do Mariny 784 681 214.

Sezon trwa do końca września. Później czarnkowska Przystań przy ul. Rybaki jest już przygotowywana do zimy.