Restauracja, taras widokowy, hotel... Pilskie lotnisko zmieni się nie do poznania!

Pilskie lotnisko? Dla wielu przez ostatnie lata świeciło pustkami. Czy faktycznie brakowało tam ruchu i nic się nie działo, albo działo się, ale niewiele? Tak czy inaczej w najbliższej przyszłości lotnisko zmieni się nie do poznania. To będzie zupełnie inne miejsce niż dotychczas. Wyremontowany zostanie hotel, powstanie restauracja i taras widokowy. Planów jest naprawdę wiele, a część z nich jest już w trakcie realizacji. Widać tu nowe i czuć energię, której brakowało. Czuć serce do działania.

- Lotnisko było dostępne tylko dla pewnej grupy osób. Teraz wygląda to zupełnie inaczej, jego brama otwarta jest dla wszystkich - podczas luźnej rozmowy powiedział nam prezes Pilskiego Klubu Modelarzy Lotniczych w Pile, Ryszard Lewandowski.

Te słowa zaciekawiły nas na tyle, że postanowiliśmy sprawdzić co słychać w Aeroklubie Ziemi Pilskiej, czyli u zarządcy lotniska. Na spotkanie z nami przyszło dwóch młodych, energicznych i uśmiechniętych mężczyzn. Jest to tak zwana młoda krew w zarządzie Aeroklubu, którego prezesem jest obecnie Robert Szczepański, a dyrektorem Michał Żmuda.