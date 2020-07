Ribs in Coke walczy o głosy w Antyfeście Antyradia

Celem Antyfestu Antyradia jest promocja mało jeszcze znanych artystów rockowych. I to promocja przez duże P. Zwycięska formacja otrzyma statuetkę "Złotej Kosy", wystąpi na 26. Pol'and'Rock Festival - Najpiękniejszej Domówce Świata, która będzie transmitowana online i nagra profesjonalną płytę w Izabelin Studio, której promocję zagwarantuje Antyradio.

Dotychczasowymi zwycięzcami Antyfestu byli: Vintage, Another World, Leash Eye, Cinemon, Paradygmat, Killing Silence, Thermit, Strażacy, Dream Atlas, Curcuma i Bruklin. Czy tegorocznym będzie trzcianecka formacja Ribs in Coke? To zależy tylko od was. Ribs jest wśród 30 zespołów, które przeszły przez pierwsze sito i których zostanie wybrany zwycięzca Antyfestu. Zadecydują o tym głosy słuchaczy. Na zespół można głosować do 17 lipca do godz. 18.00 na stronie Antyfestu.

Tego samego dnia, 17 lipca, zostanie ogłoszonych pięć zespołów, które zarejestrują swoje koncerty w profesjonalnym studiu nagraniowym. Tydzień później, 24 lipca, zostanie ogłoszony zwycięzca Antyfestu.