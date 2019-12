Rok 2019. Subiektywny przegląd najważniejszych wydarzeń Tygodnika Pilskiego [ZDJĘCIA]

STYCZEŃ

Miniony rok rozpoczął się tragedią w Gdańsku. Podczas finału WOŚP z ręki mordercy zginął prezydent Paweł Adamowicz. Cała Polska okryła się żałobą. Zapadły wyroki w głośnych sprawach. Wielokrotny gwałciciel z Piły został skazany na 10 lat więzienia, a sprawca wypadku na pilskiej obwodnicy - na 4 lata (w apelacji sąd zmniejszył karę do 3,5 roku). W lasach rozpoczęły się masowe polowania na dziki w ramach walki z ASF. Gmina Piła przejęła schronisko dla zwierząt w Leszkowie.

LUTY

Polonia Piła otrzymała od miasta milion złotych dotacji (nie uratowało to jednak klubu), a powiat pilski prawie 7 mln złotych od marszałka na rewitalizację “Iskry” i stadionu na Okrzei. Na Barce na reaktywowanej po latach Szczepaniadzie zagrał legendarny Świat Czarownic. W Szkole Muzycznej odbył się pierwszy koncert w wyremontowanych murach. Kadeci Jokera sięgnęli tymczasem po mistrzostwo Wielkopolski.

MARZEC

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wzięła udział w otwarciu Centrum Symulacji Medycznych na PWSZ. Agora zamknęła w Pile drukarnię i zwolniła 90 osób. Już po raz 25 w historii odbyła się gala Tygodnika - Ludzie Roku. Dawid Siek, zawodnik Sportów Walki Piła, wrócił ze złotem z Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu Kick Light. Tymczasem wojewoda przegrał sądowy spór o ulicę 14 Lutego.

KWIECIEŃ

Rozpoczął się strajk nauczycieli, którzy walczyli o 30-procentowe podwyżki (protest zakończył się porażką). Adam Szejnfeld obraził się i zrezygnował z udziału w wyborach do Europarlamentu po tym jak spadł na ostatnie miejsce na liście. W najgłośniejszym procesie ostatnich lat poznański sąd uniewinnił pilanina Adama Z. od zarzutu zabójstwa Ewy Tylman. Juniorki SPS Volley Piła wywalczyły wicemistrzostwo Polski, a finał Złotego Kasku w Pile zakończył się skandalem - zbuntowali się żużlowcy, którym nie spodobał się dopuszczony do zawodów pilski tor.

MAJ

Na ulicach Piły w ramach Nadnoteckich Dni Literatury organizowanych pojawiły się wiersze pilskich poetów, a pilski fotografik Dariusz Madziński sięgnął po laury na Grand Press Photo. W hangarze na pilskim lotnisku odbył się niezwykły koncert orkiestry Uncover Soloists (Polish Soloists String Orchestra), a na Wyspie zagrały Strachy na Lachy. Cała Polska żyła filmem Tomasza Sekielskiego “Tylko nie mów nikomu” o pedofilii w polskim Kościele oraz wyborami do Europarlamentu. W Pile, w powiecie pilskim oraz w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim zdecydowanie wygrała Koalicja Obywatelska.

CZERWIEC

Przeżyliśmy pierwszą falę upałów. W Czarnkowie Edyta Górniak odwołała koncert, a Białośliwie ustanowiło rekord Polski w zakładce do książki, którą utworzyło z 3,5 tysiąca mniejszych zakładek. Piła pobiegła w Miki Run - charytatywnym biegu terenowym z przeszkodami. Ruszyła budowa kładki przez Gwdę. Po raz ostatni w roli Rzecznika Praw Obywatelskich odwiedził Piłę Adam Bodnar.

LIPIEC

W Poznaniu w szpitalu zmarł 7-latek, który na początku czerwca topił się z ojcem w stawie w Jędrzejewie. Walka o życie chłopca trwała 50 dni. Pilski sąd skazał na 10 miesięcy więzienia 32-latka, który groził prezydentowi Piotrowi Głowskiemu. W Wieleniu wystąpiła Doda. W Szwecji na Mistrzostwach Europy U20 Susane Lachele wywalczyła brąz w sztafecie 4x400 m.

SIERPIEŃ

Wojciech Szafrański rozpoczął swoje rządy w Szpitalu Specjalistycznym. Szkoła Policji otworzyła akademik. Senator Mieczysław Augustyn ogłosił koniec kariery. Na Pol’And’Rock zagrała Zmaza. Ruszyła budowa skateplazy. Tysiące pilan na Air Moto Show na pilskim lotnisku.

WRZESIEŃ

MWiK przeprowadził się do nowej bazy. Sanktuarium maryjne w Skrzatuszu zostało bazyliką. Piotr Woźniak, Dawid Siek, Michał Haiwka i Miłosz Bogucki wrócili z medalami z ME w Kickboxingu. Eugeniusz Repczyński świętował 60-lecie pracy twórczej. Ojczym i matka 2-letniej Lilianki skazani na 12 i 2 lata więzienia za śmierć dziecka. Roman Lachbaum wygrał II Memoriał Wiesława Rutkowskiego. Do fotela senatora ponownie wystartował antykandydat Jan Augustyn. W lasach grzybowe szaleństwo.

PAŹDZIERNIK

Pilskie Hospicjum rozpoczęło swoją działalność; na razie jako Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Gwda otworzyła Centrum Badawczo-Rozwojowe OZE. Prezydent Andrzej Duda odwiedził Piłę. Skażenie wody w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. PiS odniosło historyczne zwycięstwo w okręgu pilskim zdobywając cztery mandaty. Posłami zostali: Krzysztof Czarnecki, Marcin Porzucek, Marta Kubiak, Grzegorz Piechowiak (PiS), Maria Janyska, Jakub Rutnicki, Kilion Munyama (KO), Romuald Ajchler (Lewica), Krzysztof Paszyk (PSL-Kukiz’15). Wybory do Senatu wygrał Adam Szejnfeld (KO).

LISTOPAD

Tygodnikowi stuknęła czterdziestka. Świętujące 25-lecie Na Górze w półfinale “Mam Talent”. Ośrodek Radioterapii w Pile wreszcie otwarty. Jego budowa i wyposażenie kosztowały ponad 50 mln złotych. Szpital w Czarnkowie zawiesza pracę trzech oddziałów. Festiwal Teatralny Teatr Pasja Rodzinna już po raz dwudziesty. Na Barce zagrał Dezerter. Sandra Dorsz z Wysoczki w finale Top Model.

GRUDZIEŃ

Polonia Piła wycofała klub z rozgrywek i podjęła decyzję o likwidacji. W tym samym czasie były prezes klubu zostaje skazany za przekręt z dotacją. Nadmiar z nową płytą. Piłę odwiedził Święty Mikołaj z Laponii. Rada Miasta przegłosowała likwidację izby wytrzeźwień. Protest pod sądem w obronie sędziów. Ukazała się książka “Po pilsku o żużlu” Wojciecha Dróżdża.