Rok 2019 w pilskiej straży pożarnej: mniej wyjazdów, ale więcej fałszywych alarmów

To był rok fałszywych alarmów. Ich liczba wzrosła niemal dwukrotnie: z 85 do 156. W 25 przypadkach były to wyjazdy do czujek pożarowych. I chociaż w 99,9 % procentach są to fałszywe alarmy, strażacy każdorazowo mają obowiązek interweniować. Na szczęście, rachunki za te wyjazdy musiały pokryć firmy od monitoringu pożarowego.

- Pierwszy raz spotkaliśmy się z wezwaniami z systemu powiadamiania eCall montowanymi w nowych samochodach. W dwóch przypadkach były to fałszywe alarmy wywołane prawdopodobnie przez przypadkowe włączenie przycisku - mówi Paweł Kamiński, zastępca komendanta powiatowego straży pożarnej.

Są też dobre wiadomości. Spadła liczba samych pożarów: 494 to mniej niż w 2018, kiedy odnotowano ich 519. Co czwarty pożar wybuchł w mieszkaniu.

- Powodem dużej ilości pożarów w obiektach mieszkalnych jest fakt, iż wystrój, wyposażenie mieszkań oraz nagromadzenie w nich różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, elektronicznych, grzewczych, znacznie zwiększa prawdopodobieństwo powstania niebezpiecznego zdarzenia, nie tylko pożaru - mówi Paweł Kamiński.