Rok temu w Łobżenicy odbył się jubileuszowy, XXV Ogólnopolski Bieg im. Alojzego Graja. Zobaczcie zdjęcia

Rok temu, 19 maja 2019 r., w Łobżenicy odbył się jubileuszowy, XXV Ogólnopolski Bieg im. Alojzego Graja. Do pokonania był dystans 10 km. Później ochotnicy wystartowali w biegu wspólnym pod nazwą Biegaj z Nami, upoważniającym do udziału w losowaniu nagród. Przypominamy zdjęcia z tej imprezy

