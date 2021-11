Rowerem do 37 km od Piły. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 13 - 14 listopada?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 37 km od Piły, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Ze Złotowa dookoła Nowego Dworu trasami terenowymi. Ruszamy spokojną drogą asfaltową do Dzierzążna. Od tego miejsca żegnamy się z asfaltem terenowymi drogami jedziemy aż do Złotowa. Początkowo w stronę Starej Wiśniewki, ale łukiem zmieniamy kierunek na Radawnicę. Z drogi pożarowej do Radawnicy zjeżdżamy na drogę do Franciszkowa. Stąd polną drogą docieramy do drogi Nowy Dwór-Kamień i udajemy się do Nowego Dworu. Stąd kawałeczek asfaltem dojeżdżamy do szkółki leśnej aby przez las i pola wrócić do Złotowa. Trasa chwilami dość wymagająca ale dla widoków warta przejechania. Polecam

