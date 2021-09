Rowerem do 46 km od Piły. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 września?

Wycieczki rowerowe w okolicy Piły

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 46 km od Piły, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 43,76 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 356 m

Suma zjazdów: 402 m

Trasę rowerową mieszkańcom Piły poleca A.rz57

Jastrowie-Okonek Jastrowie

Opuszczamy Jastrowie ulicą Boczną i jedziemy do samej Gwdy. Trafiamy na Transwielkopolską Trasę Rowerową i z jej biegiem skręcamy w lewo. Po niesamowitym odcinku biegnącym wzdłuż zalewu Podgaje docieramy do Chwalimia. Stąd dalej jedziemy TTR. W Dolniku skręcamy w prawo w drogę szutrową. Z niej skręcamy w lewo w niewyraźną drogę. Dojeżdżamy na skraj skarpy, która schodzi do jeziora Leśnego. Sprowadzamy rowery ze skarpy na alejkę prowadzącą w koło jeziora (w tym miejscu brak drogi do jeziora). Skręcamy w lewo aby przez mokradła przejechać po ładnym mostku a następnie drogą dojeżdżamy do szosy Lędyczek-Okonek. Skręcamy w prawo i za chwilę w lewo w leśną drogę. To miejsce gdzie jeszcze po wojnie była fabryka włókiennicza (podobno). Widać pozostałości po budynkach i budowlach wodnych. W tym miejscu można przejść na drugą stronę rzeki Czarna. W drodze do Okonka odwiedzamy okrutnie zaśmieconą plażę miejską i kierujemy się przez Borucino, Pniewo z powrotem do Jastrowia. Po drodze podziwiamy wielki kompleks pieczarkarski w Borucinie (firma OKCHAMP).

Trasa ciekawa głównie widokowo. Las dodaje jej uroków. Drogi bez piachu. Polecam

