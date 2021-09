Rowerem do 46 km od Piły. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Rowerem w okolicy Piły

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 46 km od Piły, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 września w Pile ma być 18°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 września w Pile ma być 18°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Majówkowy wypad nad Gwdę

Stopień trudności: 1

Dystans: 90,78 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 384 m

Suma zjazdów: 378 m

Trasę rowerową mieszkańcom Piły poleca Gruzinnet

Wycieczka całodniowa, w rejon puszczy nad Gwdą, polecam.

Stopień trudności: 2

Dystans: 104,73 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 535 m

Suma zjazdów: 560 m