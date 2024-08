Rowerem do 69 km od Piły. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 24 - 25 sierpnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w okolicy Piły? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 69 km od Piły. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Piły proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Piły

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 69 km od Piły, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 24 sierpnia w Pile ma być 32°C. Nie powinno padać. W niedzielę 25 sierpnia w Pile ma być 30°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 23%. 🚲 Trasa rowerowa: Biedrusko Nieszawa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,09 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 367 m

Suma zjazdów: 367 m Pyzatek poleca trasę mieszkańcom Piły Wieś Nieszawa w dokumentach wymieniana jest po raz pierwszy w 1388 roku. W XVII stanowi własność Grudzińskich, jednocześnie już w 1638 roku wzmiankowano istniejący już dwór w Nieszawie. W kolejnych wiekach Nieszawa wielokrotnie zmieniała właścicieli: W XVIII wieku należała do Żychlińskich, po roku 1741 do Dziembowskich, a od 1755 roku do Ignacego Osten. Po 1791 wieś ponownie przechodzi do Żychlińskich. W XIX wieku Mielęckich, którzy sprzedali ją za 150 tysięcy dolarów rodzinie von Trescow. Wieś w rękach von Trescow pozostaje prawdopodobnie do drugiej wojny światowej. W roku 1960 utworzono tutaj ośrodek szkolno-kolonijny. W późniejszym okresie pałac został opuszczony, a od czasu pożaru ulega stopniowej dewastacji.

Pałac został prawdopodobnie zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku dla Mielęckich, a przebudowany na zlecenie rodziny von Trescow pod koniec XIX wieku. Jest to budynek piętrowy składający się z korpusu głównego powiększonego w czasie przebudowy o dwa boczne ryzality trzyosiowe. Na osi budynku znajduje się pozorny ryzalit, zwieńczony tak jak ryzality boczne trójkątnym frontonem. Pałac położony jest na zboczu a poniżej rozpościera się rozległy park krajobrazowy z XIX wieku o powierzchni około 10 hektarów z licznymi okazami starodrzewia, największym z nich jest ogromny dąb, który stoi na przeciwko pałacu i właśnie w jego pobliżu ukryty jest kesz. Z miejsca ukrycia skrzynki można zobaczyć pałac i park w całej okazałości, większość zdjęć do różnych ulotek i książek jest robiona właśnie z tego miejsca, dlatego uważam, że warto rzucić okiem na ten piękny widok.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Żółty szlak od kropki do kropki. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,03 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 621 m

Suma zjazdów: 664 m Trasę dla rowerzystów z Piły poleca Maniek W tak ładnym dniu postanowiłem przejechać żółty szlak po całości. Najpierw trzeba dojechać do początku a to już parę kilometrów "deptania" po mieście. No i jest a na początek stromy podjazd (wyprawa z dziećmi tylko dla wprawionych) potem kilkanaście kilometrów jazdy po wertepach by w końcu dojechać do jakiejś asfaltówki. Teraz dość długo asfaltem aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką 180 i dalej znów las aż do DK 11. Wjechałem do Motylewa i tu pełne zaskoczenie bo okazało się że "ktoś" postanowił skrócić żółty szlak i tak oto kończy się na pętli autobusowej. Tak więc powrót do domu to pełna dowolność.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Borne Sulinowo - Kragi - Borne Sulinowo Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 696 m

Suma zjazdów: 717 m Trasę rowerową mieszkańcom Piły poleca WaldiM1952 Leśna urokliwa trasa z dużą możliwością spotkania zwierzyny.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Piły

🚲 Trasa rowerowa: Borne Sulinowo wokół jeziora PILE Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,38 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 978 m

Suma zjazdów: 1 982 m WaldiM1952 poleca trasę mieszkańcom Piły Trasa rowerowa wokół jeziora Pile oraz kajakami z Bornego Sulinowa do biwaku przy drodze pożarowej nr 4 i z powrotem

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Dołęga Oborniki Wlkp. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,66 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 273 m

Suma zjazdów: 272 m Frachu poleca trasę mieszkańcom Piły

Trasa prowadzi przez wsie i osady Gminy Szamotuły i Obornik Wlkp. w Wielkopolsce. Celem wyprawy są lasy nad Wartą i Samicą Kierską, a dokładnie Ruks Młyn i Rezerwat Dołęga obejmujący stanowisko występowania Skrzypu Olbrzymiego. Ciekawa propozycja na niedzielna wycieczkę , drogi prowadzą mało ruchliwymi szosami i dobrymi drogami leśnymi. Warto z Ruksu podjechać nad Wartę gdzie do niedawna pływał prom. W chwili obecnej tylko łódź i to tylko w dni powszechne. Na drugim brzegu wieś Kiszewo, ale to na inną wyprawę.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Przegląd rowerowych serwisów w Pile. Tam naprawisz rower

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jak dbać o rower?

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.