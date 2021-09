Rowerowy Rajd na Płotki - dla zdrowia i przyjemności [Zdjęcia]

Rajd przebiegał przede wszystkimi ścieżkami rowerowymi i duktami leśnymi. Rozpoczął się na pl. Staszica i prowadził m.in. przez Wyspę, aleją Niepodległości w kierunku Zalewu i dalej ścieżką rowerową do Dobrzycy. Następnie rowerzyści pojechali do Starej Łubianki i wrócili lasem do Piły. Miejscem docelowym były Płotki, gdzie na finał odbył się rowerowy piknik. W rajdzie uczestniczyło ok. 80 osób.

We wrześniu, a także w październiku, zachęcamy pilan do biegania, chodzenia z kijkami oraz oczywiście do korzystania z rowerów. Zachęcamy nie tylko do tego, aby używali rowerów podczas takich rajdów, jak dzisiaj, ale i podczas codziennych dojazdów do pracy, szkoły czy na studia. Dla dobra środowiska i nas wszystkich

– podkreśla Bartek Mirowski z Biura Prezydenta Miasta Piły.

Do końca września trwa jeszcze rywalizacja dla użytkowników aplikacji Aktywne Miasta. Warto ją zainstalować w swoim smartfonie i zgromadzić jak najwięcej kilometrów. Na najbardziej aktywnych pilskich rowerzystów, biegaczy i kijkarzy czekają atrakcyjne nagrody.