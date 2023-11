Rozbój przy dworcu PKP w Pile. 15-latka zaatakowali i okradli jego rówieśnicy Martin Nowak

Arch. NaM

Dwaj nastolatkowie pobili i okradli swojego rówieśnika. Okładali go pięściami po cały ciele, przyznali się do winy i odpowiedzą przed sądem. Co im za to grozi?